Lunedì 1 Ottobre 2018, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono oltre 40 le corse soppresse oggi in Circumvesuviana a causa di un’agitazione dei macchinisti, che hanno rifiutato di fare lo straordinario rendendo impossibile, in questo modo, coprire tutti i turni lavorativi. Macchinisti e capitreno, infatti, sono sotto organico in Eav e il ricorso allo straordinario è indispensabile, anche se il lavoratore può rifiutarlo. Alla base dell’agitazione, divergenze di vedute tra l’Eav e il sindacato Orsa, alla quale sono iscritti quasi tutti i macchinisti. Un incontro tenutosi questa mattina tra il presidente Eav Umberto De Gregorio e i sindacalisti ha scongiurato il prolungamento della protesta: da domani tutto torna regolare. Intanto, però, quella di oggi è stata una giornata infernale, resa ancora più difficile dal maltempo e da un guasto alla linea elettrica tra Sarno e Poggiomarino. Cancellate molte corse usate dai pendolari e anche due Campania Express, il treno per i turisti che porta in costiera sorrentina e ai siti archeologici. Disagi per migliaia di viaggiatori.