Infestava l'aria con prodotti chimici per i campi non a norma. A seguito di numerose segnalazioni dei residenti della zona, il Comando Provinciale Carabinieri Forestale di Napoli ha disposto così un accurato servizio di controllo dedicato, nell'ambito delle attività di repressione contro i reati in materia ambientale. E a Poggiomarino, i militari della Stazione forestale di Roccarainola, hanno scoperto un agricoltore mentre cospargeva i terreni coltivati con del diserbante non a norma. Utilizzava una macchina per irrogazione senza avere i certificati previsti dalla Legge. I militari si sono portati nell'azienda dov'è stato comprato il prodotto, ed è risultata utilizzare prodotti chimici senza le prescritte autorizzazioni. All'agricoltore e al titolare dell'azienda sono state comminate sanzioni amministrative per circa 7 mila euro

