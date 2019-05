Infiltrazioni mafiose il Comune sciolto alla vigilia del voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 08:30

Sul balcone al primo piano del grande palazzo municipale in piazza Cimmino, lo striscione è stato rimosso a fine marzo. «La camorra ci fa schifo» diceva. È stato il commissario straordinario, Maria Pia de Rosa, in carica dal 22 febbraio, a farlo togliere. «Per equidistanza istituzionale dalle forze politiche» spiega. Uno striscione che ha resistito poco più di un anno e mezzo, da quando si era insediata l'amministrazione guidata dalla direttrice scolastica Fiorella Esposito appoggiata dal movimento Dema del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Estromessa a febbraio per le dimissioni di tredici consiglieri comunali su 24, il sindaco uscente si preparava al suo secondo appuntamento elettorale. È arrivata prima la mazzata del terzo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, deciso due giorni fa dal consiglio dei ministri.«È uno schiaffo della compagine governativa gialloverde all'intero territorio» commenta a caldo Fiorella Esposito, che si era ricandidata con l'appoggio di tre liste tra cui quella di Dema. E aggiunge: «Il Comune veniva da un precedente scioglimento e ho trovato l'ente in condizioni disastrose. Pensi che la prima settimana la Telecom ci staccò i telefoni e i collegamenti Internet perché non erano state pagate le fatture. Lo scioglimento non serve a nulla, se non si mette poi la politica in condizione di rimediare ai guasti. Se c'è lo stesso apparato burocratico, con carenze di organico e limiti qualitativi, se non si può spostare chi compariva nelle relazioni, a cosa serve uno scioglimento».