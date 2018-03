Infisso in ferro si stacca da balcone e finisce sul marciapiede: paura a Torre del Greco

Lunedì 12 Marzo 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 17:11

TORRE DEL GRECO - Tragedia sfiorata in via Nazionale, dove un infisso in ferro si è staccato dal balcone di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile ed è finito sul marciapiede. La fortuna ha voluto che la pesante anta sia andata a schiantarsi sulle cassette di frutta di un rivenditore della zona, dove in quel momento non c’era nessun acquirente. Il grosso rumore ha richiamato l’attenzione dei presenti, che faticavano a credere ai loro occhi, mentre il rivenditore insieme ad altre persone ha provveduto a rimuovere il pesante infisso.Dal vicino bar sono usciti diversi avventori. Proprio la ricevitoria dell’esercizio posto di fronte a via Lava Troia è stata poi presa d’assalto da chi ha deciso di tradurre lo scampato pericolo in numeri da giocare al Lotto: il più gettonato ovviamente 90, la paura.