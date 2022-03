Rincari, la resistenza degli imprenditori: «Acciaio e plastica: così resistiamo al caro prezzi»

Uno dei settori industriali più brillanti negli ultimi anni in Campania è quello della meccatronica, che include meccanica, elettronica e informatica. Ma la congiuntura internazionale rischia di frenare lo sviluppo del settore. Quello dei prezzi delle materie prime, in particolare, è il primo problema con cui le aziende devono fare i conti. La Matcavi srl di Pompei produce cavi di alimentazione per gli elettrodomestici. «I nostri clienti -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati