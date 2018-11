Influenza, primo caso ufficiale in Campania. Il virus identificato in un bambino di 2 anni ricoverato al Santobono

Giovedì 29 Novembre 2018, 17:20

In un bambino di due anni, ricoverato al Santobono, è stato isolato il primo ceppo di virus influenzale H1-N1 del 2018 in Campania,. Di fatto si tratta del primo caso ufficiale di influenza stagionale da virus pandemico del 2018 che viene segnalato dalle strutture sentinelle campane alla rete di sorveglianza nazionale InfluNet. La diagnosi è stata effettuata dal laboratorio di analisi del Cotugno (Azienda dei colli) deputata a tale attività. Il caso di infezione è stato registrato in anticipo di circa 20 giorni rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, quando la prima segnalazione alla rete nazionale di sorveglianza epidemiologica sull’influenza avvenne il 19 dicembre. “Ovviamente - dicono gli specialistici infettivologi della rete di sorveglianza in Campania - ci saranno molti altri soggetti portatori del virus tra adulti e bambini. Da questo momento il numero dei casi è destinato ad aumentare”. Finora, tra l’altro, non tutti i medici partecipanti alla sorveglianza InfluNet hanno reso disponibili i dati da loro raccolti. In Italia, nella 47a settimana del 2018, il livello di incidenza totale nazionale è pari a 2,28 casi per mille assistiti, ovvero sotto la soglia che determina l’inizio del periodo epidemico. Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 138.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 505.000 casi. In Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Abruzzo e Sicilia (unica regionale del Sud) è stata superata la soglia epidemica nazionale. In tutte le altre regioni si è per ora a livello basale dell’epidemia.In Campania i vaccini antinfluenzali sono stati distribuiti a partire dal 1° novembre a tutti i medici di famiglia in misura paragonabile a quella dello scorso anno ma per la prima volta la distribuzione è avvenuta insieme a dosi di vaccino antipneumococco utile a prevenire polmoniti e anche meningiti. La maggior parte dei medici ha però già esaurito le scorte. “Difficile in questa situazione - avverte un medico di base con studio a Piazza nazionale - riuscire a incrementare i livelli vaccinali di popolazione contro l’influenza. Servono subito nuove scorte di vaccino e prima che l’epidemia prenda piede nei centri urbani e nelle province interne”.