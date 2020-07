Giustizia ingusta, boom di errori: a Napoli il record nero di risarcimenti dopo gli arresti

Un record poco invidiabile, quello raggiunto nel 2019 dal sistema giudiziario napoletano. Parliamo del primato in materia di ingiusta detenzione, o meglio, di ordinanze firmate dalla Corte di appello di Napoli per i casi di riparazione per chi è stato tratto ingiustamente agli arresti. È questa la stima tracciata dal ministero della Giustizia, che ha spedito in Senato la propria relazione, che dedica un approfondimento ad hoc in materia di arresti e indennizzi per chi è stato privato ingiustamente della propria libertà di movimento. Ma partiamo dai numeri, dai dati più recenti, che fanno riferimento al 2019. In sintesi, quanto alle riparazioni per ingiusta detenzione, nel 2019, la Corte di Appello di Napoli ha firmato 129 ordinanze che accordano altrettante richieste di risarcimento danni, da parte di chi è stato indagato, arrestato e assolto nei vari procedimenti penali. È un record numerico, a cui non corrisponde però il danno economico più alto, un primato che spetta invece ad altri distretti di Corte di appello: con le sue 129 ordinanze di ingiusta detenzione, sono stati firmati pagamenti per un totale di 3.207.214 euro. Un trend in crescita, dal momento che appena un anno prima, nel 2018, sono state 113 le ordinanze per ingiusta detenzione, con una spesa di euro 2.404.793. Una cifra, quella napoletana, di gran lunga inferiore rispetto al ticket staccato dai ragionieri della Corte di Appello di Reggio Calabria, che con le sue 120 ordinanze ha messo in liquidazione pagamenti per quasi dieci milioni di euro (9.836.865). Scenario tutto da esplorare, che fotografa in modo freddo alcuni errori giudiziari che hanno colpito persone e nuclei familiari che hanno dimostrato la propria estraneità alle accuse. Ma proviamo a vedere cosa è accaduto negli altri principali distretti giudiziari, passando per i contesti condizionati dalla criminalità organizzata agli spaccati metropolitani del nord Italia. A Roma, nel 2019 ci sono state 105 ordinanze (per 4.897.010 euro); a Milano, 42 ordinanze (euro 1.348.910); a Salerno 28 ordinanze (euro 1.004.252). Ma come è possibile che, di fronte a un numero tanto alto di ordinanze non ci sia anche una maglia nera in materia di euro da rimborsare? Molto dipende dalla capacità del singolo cittadino di dimostrare il danno economico realmente subìto al momento dell'arresto. In linea generale, si applicano dei criteri generici, che fissano tra i duecento e i trecento euro per ogni giorno di ingiusta detenzione. In sintesi, se ad essere arrestato è un disoccupato che non può dimostrare di aver subìto danni nella propria carriera risulta impossibile per i giudici spostarsi da una valutazione di massima. Ma restiamo alla questione numerica. Sempre nel 2019, i giudici di Napoli hanno applicato 4316 misure cautelari personali, di cui 2212 volte in carcere, il resto ai domiciliari. In questo senso, spiegano gli ispettori di via Arenula, a Napoli è finito in cella il 51 per cento degli arrestati, dato decisamente più alto rispetto alla media nazionale, dove finisce in carcere solo il 33,6 per cento delle persone attinte da misura cautelare.



Ma quali sono i casi di ingiusta detenzione più noti nel panorama napoletano? In alcuni processi sono stati coinvolti esponenti delle forze dell'ordine o imprenditori. Sono tantissimi i cittadini che hanno dimostrato la propria estraneità rispetto alle accuse di camorra e droga, finendo con l'ottenere indennizzi di alcune migliaia di euro. Ma a leggere la storia di alcuni processi particolarmente delicati, che hanno in passato colpito anche manager, amministratori e colletti bianchi, è logico pensare che nei prossimi mesi avanzeranno richiesta di risarcimento danni alcuni indagati nel corso dell'inchiesta cosiddetta appaltopoli e in quella a carico della Cpl concordia. Altro dato tutto napoletano riguarda la conversione di alcune riparazioni in bonus da usare in altri processi: c'è chi viene assolto in un'inchiesta e preferisce non incassare soldi, ma rendere «fungibile» quella riparazione in una quota di tempo da scontare in processi in cui rischia invece di essere condannato.