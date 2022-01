Inps Campania vende immobile vicino al Monaldi per 1,6 milioni

Compravendita firmata. L'Inps Campania ha venduto all'Azienda Ospedaliera dei Colli un complesso immobiliare situato nell'area dell'ospedale Monaldi. a Napoli, che si estende su tre livelli per 7 mila 581 metri quadrati. Passaggio di proprietà da un milione e 604 mila euro.

L'operazione rientra nell'ambito del programma di dismissioni immobiliari che i vertici dell' Inps hanno avviato. «Grazie alla sua posizione centrale - afferma l'ente di previdenza in un comunicato- il complesso potrà rappresentare un valore aggiunto destinato a finalità istituzionali e socio-assistenziali in favore della sanità pubblica», Questa cessione - aggiunge Diego De Felice, direttore Patrimonio e Investimenti Inps - si è svolta in coerenza con le linee programmatiche degli organi dell'Istituto: accelerare le dismissioni del patrimonio immobiliare operando quanto più possibile in sinergia con enti e strutture locali, al fine di perseguire finalità sociali e sanitarie di interesse pubblico».