Inps, le lunghe attese dei medici per il rinnovo dei contratti di convenzione

Sabato 29 Giugno 2019, 17:05 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato un fine settimana di disagi, caldo e proteste per oltre 200 medici della Campania chiamati, tra venerdì e sabato, a rinnovare i contratti di convenzione per i servizi medico-legali presso l'Inps regionale. Concentrazione in un unico, afoso pomeriggio - quello di venerdì 28 giugno - dei medici delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno - circa 160 - convocati alla medesima ora (le 14.00) presso la sede regionale di via Medina a Napoli. "Una convocazione che ci è giunta in alcuni casi anche solo il giorno prima", fa notare uno dei medici uscito dagli uffici regionali dell'Inps a tarda sera.«La direzione regionale dell'Inps guidata dal dirigente Giuseppe Greco - fa notare una dottoressa - ha ritenuto opportuno chiamare tutti i medici delle province alla stessa ora nello stesso giorno, con il risultato di provocare code e disagi. I soli, pochi impiegati presenti hanno provveduto alla stesura dei contratti che venivano firmati singolarmente con una lentezza esasperante. Non sarebbe stato meglio un orario diversificato? E' così che si trattano dei professionisti?».Le procedure di rinnovo, fondamentali per svolgere presso le sedi provinciali dell'Inps i servizi medico-legali, si sono concluse venerdì verso le 20.30 tra caldo e proteste. E sono riprese sabato mattina per i circa 60 medici di Napoli e dell'area metropolitana.