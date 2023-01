Cambio della guardia ai vertici dell'Inps. Roberto Bafundi, 58 anni, salernitano, è il nuovo direttore del coordinamento metropolitano di Napoli. Bafundi succede ad Enzo D'Amato. Una lunga carriera da dirigente, quella di Bafundi, che, dopo le prime esperienze presso il ministero della Difesa e il ministero dei Trasporti, nel 1996 superò il concorso pubblico da dirigente presso l'Inpdap, assumendo quindi l'incarico di direttore della sede provinciale di Potenza. Successivamente è stato nominato direttore in altre sedi provinciali - tra cui quella di Salerno - e nel 2004 ottenne l'incarico di dirigente generale. In seguito arrivò la direzione regionale in Calabria e poi in Campania. Nel 2017 ha ottenuto per la prima volta l'incarico di responsabile della neoistituita direzione del coordinamento metropolitano di Napoli.

«È stata l'esperienza più significativa e più entusiasmante della mia carriera manageriale», spiega Bafundi, che nel 2019 fu nominato responsabile della direzione centrale Pianificazione. «L'Inps - sottolinea il direttore della sede di Napoli - con i suoi valori e con il suo patrimonio informativo può e deve essere attore dello sviluppo dei territori, in particolare di quelli meridionali. Nel mio nuovo incarico, nel prossimo triennio intendo lavorare al servizio dei cittadini e delle imprese, in stretta sinergia con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali e con le rappresentanze dei lavoratori, al fine di poter fornire, attraverso semplificazione e celerità nell'azione amministrativa, un contributo alla ripresa e alla crescita dell'area metropolitana di Napoli. Punto a garantire legalità e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni, avendo come obiettivo prioritario la tutela delle fasce deboli della popolazione. È proprio nei luoghi dove è più alta la concentrazione di fasce marginali della popolazione che le pubbliche amministrazioni, e l'Inps in particolare, possono realizzare compiutamente la loro funzione essenziale di sviluppo e di inclusione sociale».