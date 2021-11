Inps per tutti, esteso l'accordo sperimentato anche a Napoli

Accordo quadro tra Inps, Anci, Caritas e Comunità di Sant'Egidio sul progetto «Inps per tutti» per favorire l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali da parte di coloro che, pur avendone potenzialmente diritto, hanno difficoltà a fruirne, a causa del contesto di emarginazione o della condizione di fragilità economica, sociale e familiare in cui vivono. Lo fa sapere l'Inps con una nota.

Obiettivo dell'iniziativa, che prosegue la sperimentazione avviata nel 2019 nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari e Catania, è sviluppare un'attività di collaborazione tra enti, volta a favorire l'accesso a queste prestazioni. «L'Inps ha ragione d'essere se si occupa delle persone, se è un Istituto per tutti - ha commentato Pasquale Tridico, presidente Inps - obiettivo del progetto Inps per tutti è dunque raggiungere chi è ai margini della società, le persone meno scolarizzate o senza i mezzi per accedere agli strumenti di assistenza messi a disposizione dalla Repubblica Italiana, in quanto loro diritto. E laddove, come Istituto, non riusciamo per diversi motivi a entrare in contatto con i soggetti più ai margini, ecco che diventa determinante l'alleanza con coloro che conoscono e toccano con mano queste marginalità».