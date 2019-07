Martedì 2 Luglio 2019, 10:53 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duecentottanta neo assunti sono arrivati alla direzione metropolitana di Napoli: si tratta di vincitori e idonei del concorso per consulentè di protezione sociale. Dopo anni di blocco del turn over si tratta di un primo massivo ingresso di giovani nella pubblica amministrazione."È una straordinaria iniezione di nuove energie - dice il direttore metropolitano di Napoli, Roberto Bafundi - Questi giovani che saranno accompagnati nel loro percorso iniziale di formazione da colleghi più esperti, forniranno un contributo essenziale per il miglioramento della qualità e tempestività dei servizi nel nostro territorio grazie alla loro altissima motivazione e alla spiccata propensione alla innovazione".