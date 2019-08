I carabinieri della stazione di Pozzuoli e della stazione forestale di Pozzuoli hanno denunciato per immissione abusiva di acque reflue industriali in fognatura pubblica e gestione illecita di rifiuti il titolare di una rivendita di scooterin via ovidio, che in modo abusivo esercitava anche attività di riparazione. involucri di pezzi di ricambio, latte di olio e liquidi lubrificanti, pezzi di ricambio non più utilizzabili - considerati rifiuti speciali pericolos i- erano stoccati abusivamente all’interno dei locali e le acque reflue andavano a riversarsi direttamente nella fognatura pubblica piuttosto che essere recuperate in bidoni appositi ed essere avviate allo smaltimento in modo regolare.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:47

