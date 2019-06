Inquinamento, indagine sulla Sma: cinque nomi sul registro della Procura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 25 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Terra dei fuochi, lo sviluppo di uno dei poli industriali di massima importanza per il Mezzogiorno. Cinque nomi iscritti sul registro dei pm, un depuratore senza corrente, in pratica fuori uso, e due aziende blasonate accusate di non aver rispettato la normativa ambientale in un'area, come quella casertana, che è sotto i riflettori per le problematiche legate all'inquinamento. Sono gli ingredienti delle due inchieste che, tra mercoledì e venerdì scorsi, hanno portato la Procura di Santa Maria Capua Vetere ad assestare due durissimi colpi in materia di criminalità ambientale. Con due indagini, per ora parallele, che riguardano da un lato la Sma Campania, dall'altro il Consorzio Asi di Caserta. E che coinvolgono anche i vertici del polo orafo Tarì e dell'Ifis spa, azienda che tratta e lavora filati sintetici.