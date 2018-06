I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno arrestato Raffaele Iovino, napoletano di 22 anni, responsabile dei reati di resistenza a lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. Uuna pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania ha incrociato, nella rotatoria di Corso A. Lucci, una Smart che procedeva a forte velocità. L’alt polizia non ha intimorito il conducente, il quale ha ulteriormente accelerato l’andatura dell’auto, andando quasi ad impattare frontalmente contro una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale che si era aggiunta nell’inseguimento.



A questo punto la folle Smart ha imboccato l’autostrada, zigzagando tra le autovetture in movimento. Nell’inseguimento la volante è riuscita ad affiancare la piccola auto che è andata ad impattare contro l’auto della polizia per poi ribaltarsi. Iovino è rimasto incastrato in auto: gli agenti hanno riposizionato la macchina, liberando l’automobilista che è stato soccorso e poi arrestato. Ora Iovino è in attesa del giudizio direttissimo.

Lunedì 25 Giugno 2018, 14:27

