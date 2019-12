Napoli: inseguimento sui tetti, la polizia arresta due uomini

Blitz all’alba e un inseguimento sui tetti di Montecalvario. L’azione degli agenti del Commissariato Dante è cominciata alle 6 con un appostamento per controllare un’abitazione in vico San Liborio dove gli investigatori sospettavano ci fossero delle armi nascoste.



Nonostante il controllo ordinario, con gli ufficiali che bussavano alla porta dell’attico in questione, altri agenti monitoravano la situazione dall’alto, nascosti sui tetti delle palazzine limitrofe, condizione che gli ha permesso di notare un uomo che uscito sul terrazzo della casa, lanciava un fagotto nero verso l’edificio di fronte. Mentre il 55enne napoletano dopo il lancio, apriva la porta ai poliziotti in divisa, gli agenti in borghese recuperavano gli oggetti lanciati, ovvero un revolver calibro 22 ed una scatola con proiettili dello stesso calibro, avvolti in un paio di pantaloni neri.



Durante la perquisizione in casa, gli agenti hanno rinvenuto una replica di revolver 380 Magnum a salve privo del tappo rosso e numerose cartucce a salve ma alcuni indizi hanno immediatamente insospettito sulla presenza di una seconda persona che, probabilmente, stava tentando la fuga dai tetti. A quel punto è iniziato l'inseguimento.



Gli agenti che si erano precipitati sul terrazzo, hanno rincorso un uomo che si era arrampicato sul lastrico della palazzina. I poliziotti hanno scavalcato diversi tetti delle palazzine adiacenti all’abitazione perquisita, riuscendo a bloccare il fuggitivo G.A., 52enne latitante da giorni in seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 dicembre per l’espiazione di oltre 3 anni di reclusione che aveva trovato rifugio e ospitalità nell’abitazione del 55enne. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Poggioreale, indagati in concorso fra loro per il reato di detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento, per ricettazione e nel caso del 55enne anche per aver ospitato il latitante. Le armi sono state sequestrate insieme ad una cassaforte a muro che non conteneva nulla e una targa contraffatta per scooter. © RIPRODUZIONE RISERVATA