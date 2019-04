Venerdì 5 Aprile 2019, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 12:11

Sono stati denunciati per tentato omicidio, lesioni personali, immigrazione clandestina e furto aggravato. Accuse gravissime per le due persone di etnia rom Giuliano Adzovic, 39 anni e Sektos Adzovic 27 anni, resisi protagonisti di una sparatoria con i militari della guardia di finanza della compagnia di Giugliano. I due fanno parte della banda che da mesi sta seminando il panico lungo la fascia costiera. Sarebbero loro infatti, insieme ai complici, a compiere ruberie e furti continui ai danni degli automobilisti.GLI APPELLIDa tempo infatti i residenti del litorale denunciavano assalti alle auto alle quali venivano infranti i finestrini. Una situazione incresciosa. Oggetti incustoditi sui sedili potevano essere un motivo per danneggiare gravemente l'auto da ripulire. E proprio grazie alle decide di denunce che i finanzieri hanno avviato un'indagine ed un'azione di controllo del territorio. I baschi verdi delle fiamme gialle, guidati dal tenente colonnello Antonio Vernillo, erano infatti sulle tracce dei banditi e proprio la sera tra mercoledì e giovedì avevano organizzato un appostamento. Ed è proprio lì che si è scatenato l'inferno. I malviventi, dopo aver gironzolato per un paio di ore tra Licola, Varcaturo e Cuma, sono entrati in azione su via Ripuaria, all'altezza di un noto bar, spaccando il lunotto posteriore di una vettura. I militari, vista la scena, sono entrati subito in azione e ne è nata una colluttazione con i banditi. I malviventi riescono però a liberarsi e salgono a bordo del furgone bianco dandosi alla fuga inseguiti. Sentitisi braccati però hanno fatto fuoco contro i finanzieri che non hanno potuto fare altro che rispondere agli spari lungo la Circumvallazione esterna. I banditi da via Ripuaria sono poi giunti fino alla zona di Ponte Riccio, pochi chilometri dopo, a ridosso di una campagna isolata. A quel punto si sono fiondati con il furgone fin dentro un prato abbandonando il mezzo ancora in moto. Le fiamme gialle non si sono arrese e li hanno inseguiti. Cosi sono riusciti a prenderli e ad ammanettarli. Altri due sono fuggiti ma sono stati comunque identificati.L'ARMAMENTARIOLa refurtiva, uno zainetto, è stato restituito al legittimo proprietario. I due sono stati condotti in carcere. Nel furgone bianco i militari hanno trovato chiavi e grimaldelli utili allo scasso e altri attrezzi. «I miei uomini sono rimasti feriti - ha spiegato Vernillo - per loro 20 giorni di prognosi. Eravamo sulle loro tracce da tempo e li abbiamo seguiti per tutta la sera fin quando non hanno trovato la loro preda. Hanno girato per ore per rubare uno zainetto lasciato in una macchina».LA TENSIONEDa settimane infatti i residenti della fascia costiera denunciavano i continui furti e assalti. Decine e decine i post su Facebook di richiesta di aiuto. Tanti i racconti dei cittadini della litoranea che erano arrivati al punto di avere timore di lasciare la macchina incustodita. I banditi agivano soprattutto nei parcheggi dei locali, dei bar, e dei supermercati. Tutti ambienti ormai percorsi da una sorta di psicosi che ormai stava impedendo alle persone di vivere quotidianamente e di sentirsi libere di uscire. Per questo le forze dell'ordine da tempo avevano avviato un'indagine ed erano sulle tracce dei balordi.