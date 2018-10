Inseguito abbandona auto con macchinari agricoli rubati: denunciato insieme al padre

Venerdì 5 Ottobre 2018, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Pozzuoli hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un 39enne del luogo già noto alle forze dell'ordine e per simulazione di reato il padre 70enne che aveva cercato di aiutarlo a eludere le investigazioni.La notte del 25 settembre scorso i carabinieri avevano inseguito una Fiat 600 il cui guidatore, transitando per via Reginelle con un insolito carico sporgente, non si era fermato all’alt impostogli per controlli. Il guidatore a un certo punto aveva abbandonato la vettura e si era dato alla fuga a piedi riuscendo a far perdere le tracce. Nella vettura abbandonata i militari avevano rinvenuto una motozappa e un tagliaerba risultati provento di furto ai danni di una 68enne della zona che ha sporto denuncia ai carabinieri.Nel corso degli accertamenti eseguiti subito dopo è stato accertato che la 600 era in uso al 39enne, che è stato quindi denunciato per la ricettazione dei macchinari agricoli. Subito dopo è stato denunciato per simulazione di reato anche il padre 70enne: subito dopo la fuga e la «sparizione» del figlio si era presentato in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia di furto della 600, dicendo di averla in uso e che gli era stata sottratta.