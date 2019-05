Inseguono corriere in autostrada e fingono incidente: presi due truffatori seriali nel Napoletano

Martedì 7 Maggio 2019, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricercati in tutta Italia, presi i truffatori dello specchietto: avevano tentato il colpo ai danni di un corriere in autostrada, bloccati dai militari stabiesi a Napoli. Ieri pomeriggio, gli uomini della Sezione di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, guidati dal capitano di fregata Ivan Savarese, insieme ai carabinieri della radiomobile di Napoli, hanno intercettato G.C., 57 anni residente in provincia di Lucca ma domiciliato a Casalnuovo e R.A., 43 anni di Casoria.I due, a bordo di un suv Nissa Quashqai grigio noleggiato, avevano appena inseguito e fermato in autostrada, in una piazzola di emergenza, il furgone di un corriere. I due gli rimproveravano di aver danneggiato uno degli specchietti laterali, chiedendo la corresponsione di circa 300 euro. Il contatto tra i due veicoli non era mai avvenuto, dunque era un chiaro tentativo di truffa dello specchietto.La segnalazione è arrivata al porto stabiese e uno dei militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia a questo punto è riuscito a mettersi in contatto con i due balordi, che precedentemente avevano lasciato il numero di recapito cellulare al malcapitato, facendosi passare come proprietario del furgone e chiedendo un incontro al fine di sistemare la cosa. Concordato un appuntamento nella piazza antistante l’ospedale Loreto Mare, i militari hanno atteso la richiesta di denaro per qualificarsi come ufficiali di polizia giudiziaria e sottoporre a fermo i due truffatori a bordo del suv. Durante il fotosegnalamento, è emerso che i due sono ricercati in tutta Italia per truffe simili.