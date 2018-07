Lunedì 16 Luglio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 10:30

Un fine settimana trascorso tra acque torbide ed insetti sul bagnasciuga. Questo il triste weekend vissuto dai bagnanti che per rinfrescarsi e trovare sollievo dal caldo torrido e dalle temperature umide di questi ultimi giorni, hanno scelto il litorale domizio come meta balneare.In alcuni casi però, alcune spiagge hanno riservato una brutta sorpresa. L’acqua è risultata – soprattutto nel corso della tarda mattinata – colma di rifiuti. Ma non solo. Anche la spiaggia – come si vede in un video girato dai cittadini presenti – è stata letteralmente “invasa” da numerosi insetti che hanno iniziato ad occupare tutta l’area della riva sino al mare. Un vero “bagno del terrore” insomma, quello vissuto dai napoletani in una delle zone più gettonate del litorale domizio.