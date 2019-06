«Insieme per loro»: fermiamo l'abbandono degli amici a 4 zampe

Domenica 16 Giugno 2019, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina, all’ombra del campanile del Monastero di Santa Chiara si è svolta una manifestazione contro le violenze e l’abbandono estivo degli amici a quattro zampe ed avviata una raccolta di cibo e accessori per i cani meno fortunati. La manifestazione denominata “Insieme per loro” è stata promossa dalle associazioni “I cani di Santa Chiara” e “Le amiche di Lù”.L’area attrezzata dove è stata allestita la manifestazione ha una estensione di circa 200 metri quadri, e si trova all’interno del cortile, sotto il campanile, del gotico monastero di Santa Chiara. Si tratta di un’area recintata e sicura dove è possibile permettere ai piccoli amici a quattro zampe di comunicare e giocare liberi dai guinzagli. L’area fu assegnata, dopo anni di lotte, nell’ambito del progetto “Adotta un’aiuola” dalla seconda municipalità all’associazione “I cani di Santa Chiara”. All’inaugurazione intervenne Stella Cervasio, garante per la tutela degli animali e il presidente della seconda municipalità Francesco Chirico.«Troppo spesso si assiste ad atti di infinita cattiveria e brutalità ai danni di chi non può difendersi – spiega Mario Nascitini dell’associazione “I cani di Santa Chiara” - la straordinaria risposta alla manifestazione di questa mattina ci spinge a proseguire con ancora maggior determinazione insieme alle associazioni che davvero operano sul territorio per rendere la nostra comunità migliore, a partire del trattamento degli animali».«Siamo un gruppo di amiche accumunate dall’infinito amore per gli animali – commenta Aldolina Filangieri, portavoce dell’associazione “Le amiche diLù” - che quotidianamente salviamo dalle strade di Napoli. Raccogliamo cani e gatti in difficoltà e dopo averli resi adottabili, cerchiamo loro una famiglia che gli regali una vita degna di tale nome. Il nostro raggio di azione si estende soprattutto sul territorio cittadino di Napoli, ma spesso ci capita di farci carico di animali rifiutati dalle famiglie: cuccioli o anche animali anziani che dopo una vita sui divani di casa vengono gettati via come rifiuti, in questi casi prendiamo il cane o il gatto divenuto oramai un peso e dopo averlo sistemato presso una delle pensioni di cui ci serviamo, cerchiamo di trovargli una famiglia migliore della prima. Il nostro operato è giornaliero – conclude la portavoce dell’onlus che tutela gli animali - provvediamo a mettere al sicuro cani e gatti abbandonati e ci adoperiamo affinchè i gatti e i cani presenti sul territorio vengano sterilizzati. Per questi motivi il 4 ottobre del 2010, decidemmo di unire le forze costituendoci come Associazione Onlus denominata “Le amiche di Lù”».