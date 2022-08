Insolito ritrovamento a Pozzuoli: il mare restituisce una dentiera

«Il mare ha questa capacità; restituisce tutto dopo un pò di tempo, specialmente i ricordi», diceva lo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafon.

A Pozzuoli, invece, il mare ha lasciato sulla spiaggia, una dentiera, come segnalato da una utente su Facebook, in un post con tanto di foto: «Il mare restituisce sempre... a qualcuno la bottiglia con il messaggio e a me... la dentiera», fa sapere la bagnante.

Mistero sul proprietario/a e su come abbia perso la protesi in mare; resta, invece, l'insolito ritrovamento e lo stupore tra gli utenti, con qualcuno che ha già pensato, consultando la smorfia napoletana, di giocare i numero al lotto: «perdere la dentiera (15 )»; «mare (1)» ; e la «meraviglia! (72)»