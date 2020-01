Napoli, titolare del negozio «'O Bangladin» distrugge tutto e diventa fenomeno Instagram. Poi la bufera: «Può attrarre clienti così?»

In breve tempo, con i suoi video a dir poco al di sopra delle righe, è diventato un fenomeno social. Sbarcato da pochi giorni su Instagram è arrivato a 15mila like. Parliamo di 'O Bangladin, negozio di alimentari del centro storico di Napoli gestito da un ragazzo originario del Bangladesh, che per sponsorizzare le proprie offerte nei video promozionale urla come un ossesso e distrugge parte della sua mercanzia.

LEGGI ANCHE Nutella Biscuits in vendita a 8 euro, a Napoli spuntano i bagarini dei biscotti

L'ultimo video ha destato scalpore: dopo aver prodotto una zuppa di cornflakes e birra, il giovane distrugge la ciotola sulla sua testa. Sul singolare fenomeno è intervenuto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che sulle sue pagine ha scritto: «Mi chiedo come questo video possa essere stato concepito con l’intento di attrarre clienti ad acquistare in quel minimarket».

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA