Venerdì 20 Settembre 2019, 16:28

I carabinieri di Castello di Cisterna hanno sequestrato a Marano, in piazza del Plebiscito, nel cuore del centro storico cittadino, un chiosco di grandi dimensioni installato un anno e mezzo fa dai titolari di una caffetteria della zona. La struttura, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, sarebbe stata installata con un permesso concesso dal Comune ma non corredato dai pareri della Soprintendenza ai beni culturali né tanto meno con un via libera della commissione paesaggistica dell'Ente. L'autorizzazione fu concessa dall'ufficio attività produttive del Comune durante la gestione commissariale. La richiesta per l'installazione del chiosco fu sottoscritta dai familiari di un pregiudicato, attualmente detenuto e ritenuto affiliato al clan Polverino. La struttura finì al centro di numerose polemiche.