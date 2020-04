Coronavirus a Napoli, l'operatrice della casa di riposo: «Offesa e discriminata dai miei vicini»

Ultimo aggiornamento: 21:39

«Non c’è giorno senza che io pensi a Vittoria».è una delle operatrici socio sanitarie di Casa di Mela, la residenza per anziani a Fuorigrotta dove è scoppiato il focolaio di Coronavirus che ha contagiato 24 ospiti, tre dei quali deceduti a causa dell’infezione virale. La 45enne napoletana, ha una polmonite ed è in attesa del risultato del tampone effettuato pochi giorni fa. «Vittoria è la mia nonna preferita, chiedo ogni giorno di lei e degli altri anziani che ormai considero parte della mia famiglia- racconta Sofia- vorrei far capire a tutti che noi operatori stiamo soffrendo e abbiamo fatto il possibile per accudirli».Dopo l’esplosione dei contagi, il 3 aprile scorso, la direzione generale dell’Asl Napoli 1 attivò una task force, per effettuare i tamponi ai pensionati e trasferire presso strutture ospedaliere attrezzate quelli risultati positivi al Coronavirus, a differenza degli ospiti non contagiati, accolti nelle cliniche senza reparti Covid-19. I trasferimenti impegnarono la struttura in via delle Scuole Pie e l’Asl per due giorni e ora, le indagini della Procura stanno scandagliando la vicenda. Prima dello sgombero della casa albergo, sei operatori ed uno dei proprietari, rimasero chiusi nella struttura ad assistere più di 40 anziani. Tra loro c’era Sofia. «Ricordo di essere stata quattro giorni senza potermi cambiare d’abito, senza lavarmi e per dormire ci appoggiavamo ai davanzali interni delle finestre perché non sapevamo quanto poteva essere contagiato l’ambiente- spiega l’operatrice socio sanitaria- la metà degli ospiti era allettata ma anche se eravamo in pochi, abbiamo cucinato per tutti e assistito i nonni fino a quando li hanno trasferiti». Di quei giorni, il ricordo più doloroso «sono le scene dei trasferimenti, quando li ho visti piangere e chiedermi perché li abbandonavo» continua Sofia che, pur avendo due figli a casa non ha mai pensato di allontanarsi dalla struttura.«Sarebbe stato assurdo voltare le spalle a tutti gli anziani che per me sono stati e sono una seconda famiglia- spiega commossa la 45enne- quando mi sentivo al telefono con i miei figli che erano preoccupati che potessi contagiarmi, continuavo a ripetergli che non sarei riuscita a rimanere a casa con il pensiero dei miei anziani in pericolo». Sofia, è ritornata tra le mura domestiche una volta terminato lo sgombero della struttura ma, in effetti, da quel giorno vive distanziata dai suoi figli. «Dal 30 marzo, il giorno in cui non sono ritornata da lavoro in seguito all’esplosione dei contagi, praticamente non vedo i miei figli, entrambi adolescenti, perché mi sono isolata in una stanza ed evito contatti» racconta la donna che preferisce essere prudente e recentemente ha manifestato«Penso continuamente ai nostri nonni e vorrei far capire che noi operatori abbiamo sofferto in prima persona, mettendo anche a rischio la nostra salute e quella dei nostri cari- aggiunge - per questo provo rabbia quando veniamo discriminati e bullizzati come mi è accaduto personalmente».Dopo, le notizie dei contagi nella casa albergo per anziani, Sofia racconta che nel condominio dove abita, a Fuorigrotta, è stata«Persino se mi affacciavo al balcone mi sentivo dire di dover rientrare in casa, altrimenti infettavo tutti e che avevo trattato male gli anziani- spiega l’operatrice- i primi tempi, c’erano alcuni vicini che cucinavano e lasciavano il cibo fuori la porta, per aiutarmi con i ragazzi ma ho saputo che gli hanno impedito di farlo». L’appello di Sofia, che ogni giorno chiede notizie di Vittoria e degli altri nonni di cui si prendeva cura è proprio rivolto all’impegno degli operatori che si sono ritrovati a gestire quell’emergenza. «Ho fatto il mio lavoro con amore e sto soffrendo ancora, vorrei che almeno la finissero di insultarmi e discriminarmi».