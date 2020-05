LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portici – E’ una duplice vergogna la scritta che imbratta da ieri, quando è stata scoperta, un muro della Reggia di Portici. Un gesto grave, quanto può esserlo qualunque atto compiuto contro i Beni Culturali e ancor peggio per il contenuto fortemente offensivo., intervenuti subito per denunciare l’accaduto. In realtà, a scorgere per primo quella scritta sarebbe stato il titolare del bar che si trova a pochi metri dall’ingresso dello storico edificio., non tanto per la difficoltà tecnica dell’intervento quanto per l’iter burocratico necessario in questi specifici casi. A tal proposito, proprio per accorciare i tempi di attesa, il sindaco di Portici – nonostante le competenze sulla Reggia siano della Città Metropolitana – ha contatto personalmente in mattinata il direttore generale della Città Metropolitana. Uno step che consentirà alla ditta incaricata precedentemente dei lavori di restauro, di poter rapidamente agire secondo le disposizioni necessarie per coprire l’atto vandalico.“E’ un gesto che denota due cose gravi – commenta il primo cittadino– la prima, è che non ci sia affatto la cultura del bello. Motivo per cui chi si è reso autore di questo atto dovrebbe essere arrestato e condannato con una pena esemplare. Ma è un episodio che avvenuto in giorni in cui erano ancora in atto le restrizioni dovute alla pandemia, denota anche una certa carenza per quanto riguarda il controllo del territorio. In entrambi i casi la competenza spetterebbe al governo”.