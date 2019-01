Napoli, insulti e dirette fb contro Borrelli: «Non fermeranno le mie lotte»

Venerdì 25 Gennaio 2019, 15:38

Messaggi privati, dirette facebook e post di minaccia contro il Consigliere Regionale Francesco Borrelli. Le battaglie dell’esponente dei verdi contro i parcheggiatori diventano una spada di Damocle sul collo di chi delinque e che fino ad oggi è rimasto a farlo indisturbato.Borrelli pubblica gli attacchi ricevuti, nella messaggistica privata e denuncia alle autorità l’accaduto. «Continuano gli attacchi dei parcheggiatori abusivi – reclama Borrelli - e di delinquenti vari. Mi scrivono continuamente noti pregiudicati per svariati reati. Addirittura, c’è chi realizza dirette fb piene di insulti nelle quali denigra anche il mio aspetto fisico». Un sodalizio tra delinquenti che, in comunanza, insultano e denigrano l'esponente della Regione Campania.«Personalmente - incalza Borrelli - sono orgoglioso di rappresentare una Napoli che a testa alta combatte questa marmaglia schifosa che per me merita solo di andare in galera ed essere disprezzata pubblicamente». Ma la vicenda non finisce qui. Alcuni degli autori delle minacce chiede di rimuovere volti e post dei propri figli in quanto minorenni: «Sono i genitori che istigano i propri figli ad insultarmi – tuona Borrelli – riporrò sempre queste minacce in un profilo pubblico, si assumano la responsabilità di ciò che fanno».