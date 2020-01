Insurgencia, a Napoli è lite sulla sede occupata: Bismuto non molla

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo è sempre stato un caso Insurgencia anche perché è l'unico centro sociale ad avere rifiutato di trasformarsi in «bene comune» malgrado a chiederglielo sia stato il sindaco Luigi de Magistris. Nonostante ciò l'ex pm lo ha portato in giunta con Eleonora De Majo - assessora alla Cultura - e in Consiglio comunale dove costituiscono l'ossatura del gruppo demA di sua diretta emanazione e dell'intera maggioranza.Allora qual è il caso? Lo ha fatto scoppiare Laura Bismuto - ex arancione da meno di un mese - e che come prima mossa politica appena dismessa la toga della maggioranza porterà la prossima settimana all'attenzione dell'Assemblea cittadina lo sfratto di Insurgencia dalla sede storica di via Vecchia San Rocco. Lanciando al riguardo un sondaggio dalla sua pagina fb. «Ci sono 250mila euro a disposizione del Comune per trasformare quello stabile inutilizzato: perché non ne facciamo qualcosa di utile per tutto il territorio come un centro per i giovani?» il provocatorio messaggio.Eppure il neoministro dell'Università Gaetano Manfredi da rettore - appena qualche mese fa - sui centri sociali tra i quali anche Insurgencencia ha uno spazio occupato dell'ateneo federiciano di via Mezzocannone - fu chiaro: «I centri sociali sono un'utile forma di aggregazione e non vanno criminalizzati». Raniero Madonna - portavoce di Insurgencia - non è tenero con la Bismuto: «Difenderemo Insurgencia, uno spazio che abbiamo occupato ormai 16 anni fa quando era un rudere, nel quale ci siamo spaccati la schiena, autofinanziando ogni mano di pittura e ogni intervento strutturale; uno spazio che oggi ha bisogno di lavori - è il motivo per cui alcuni dei locali sono permanentemente chiusi - che però non possono in nessun modo giustificare uno sgombero». In quegli spazi al primo piano di via Vecchia San Rocco si riuniscono per esempio i ragazzi dell'AfroNapoli, i collettivi antirazzisti e si fanno riflessioni a largo raggio. «Insurgencia - fanno sapere quelli che lo frequentano - non è un centro sociale, ma una scuola di formazione politica e noi da via Vecchia San Rocco non ce ne andremo mai». «Quello della consigliera è un attacco strumentale - spiega ancora il portavoce - che arriva dal fuoco amico di chi fino a ieri si è detto amico dei centri sociali e apre discorsi inquietanti: chiunque come la consigliera può mettersi a fare sondaggi e uccidere esperienze come quelle di Insurgencia».La questione dei fondi, 250mila euro non è da trascurabile, come tutti i centri sociali che occupano dei siti non pagano alcun fitto e si autofinanziano per le loro attività. La stessa cosa che fa Insurgencia e Raniero Madonna sui fondi puntualizza. «I soldi non sono stati persi ma sono nella disponibilità del Comun e dal quando abbiamo occupato la sede. Quanto alla proposta della Bismuto di trasformare quell'immobile in unc entro per giovani non mi sembra un'idea felicissima. Ce ne sono tanti in città ma nessuno li conosce perché forse non funzionano bene o non danno quello che i giovani si aspettano debbano dare». Insomma, la questione è aperta e la prossima settimana probabilmente già lunedì quando si riunirà la commissione consiliare della Bismuto - dove è stata invitata l'assessore al Patrimonio Alessandra Clemente - se ne saprà di più.