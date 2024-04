Intelligenza articiale e medicina: convegno all’Holiday Inn di Napoli

L’intelligenza artificiale incontra la medicina. Da oggi, sino a sabato, l’Anaao Assomed Campania promuove al Centro Congressi dell’Holiday – Inn di Napoli un workshop di formazione che guarda all’IA come strumento che sta rapidamente trasformando l’approccio alla cura della salute e l’architettura dei sistemi sanitari nei vari paesi, offrendo un potenziale considerevole per migliorare la qualità dell'assistenza medica e terapeutica, l'accessibilità ai servizi e l'efficacia delle decisioni cliniche in favore dei pazienti.

«L'impatto di queste tecnologie – dice il segretario regionale Bruno Zuccarelli – dipenderà dalle risorse in termini di capitale umano di cui ci doteremo: le tecnologie IA saranno fondamentali nella diagnosi, possono aiutare gli operatori a identificare i sintomi precoci di patologie, migliorando la tempestività della prognosi e riducendo gli errori.

Tuttavia, possono diventare scatole vuote: è necessario, quindi, favorire una cultura medica compatibile con sistemi previsivi e dotare il sistema di una nuova classe di medici ed operatori che sappia interfacciarsi con i macchinari».