Domenica 6 Gennaio 2019, 08:30

Sale a otto il numero di indagati per la morte di Daniele Belardinelli, il tifoso del Varese gemellato con gli interisti investito un'ora prima della partita del Napoli a Milano. E spunta una seconda auto, che presto potrebbe essere sequestrata e finire sotto il cono delle indagini. Piccoli passi di un'inchiesta, quella sulla morte di Belardinelli, che ieri ha fatto registrare la maratona degli interrogatori in Questura. Convocati i quattro della Volvo V40 nera, la prima auto ad essere notata sul luogo del delitto: sono indagati assieme al quinto passeggero, un minorenne, sono originari della zona di via Foria e giurano di essere estranei a questa vicenda. Ma il numero degli iscritti nel registro degli indagati per la morte di Belardinelli è destinato a crescere ogni giorno: sotto i riflettori i titolari di una seconda auto, anche se in questa storia le vetture che hanno transitato lungo corso Novara a Milano, in quei minuti di guerriglia, sono sicuramente più di due. Quanto basta a immaginare che ci siano verifiche su centinaia di supporter.