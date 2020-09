Intercettazioni, si cambia: nasce a Napoli la sala degli ascolti

Un colloquio intercettato tra un detenuto e i suoi familiari, tutti con il volto rigorosamente pixellato. Immagini riprodotte dal monitor acceso ieri - per la prima volta - nella nuova sala ascolto del Palazzo di giustizia di Napoli. Si tratta di una novità assoluta, che cambierà la vita della platea di avvocati interessata ai processi scanditi da intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche (nate dal cosiddetto «trojan»). Una novità non solo napoletana bene chiarirlo - che nasce dal decreto legge sulla riforma delle intercettazioni 161 del 2019, che amplia la sfera dei reati per i quali è possibile disporre le captazioni, ma che punta a tutelare la privacy di soggetti indagati o estranei alle indagini in relazione a vicende non pertinenti all'inchiesta stessa.

Ecco la sala ascolto digitale, la stanza delle intercettazioni segrete, quelle che non entrano in prima battuta in un procedimento culminato ad esempio in un ordine di arresto, ma che restano in una sorta di archivio a disposizione delle parti. Sono intercettazioni che non vengono trascritte, sulla scorta della valutazione di non pertinenza del pm, ma che possono essere ascoltate (o visionate) su richiesta di un avvocato, nella convinzione di potervi trovare appigli per la propria difesa. Ieri, erano presenti i vertici del distretto di corte di appello di Napoli, ma anche i vertici della camera penale e del consiglio dell'ordine degli avvocati. A fare da apripista il procuratore Gianni Melillo, il procuratore aggiunto Rosa Volpe e il pm Antonello Ardituro, che hanno curato in questi mesi la definizione dell'archivio segreto delle intercettazioni che - per legge - sarà sotto diretta responsabilità del capo della Procura.



Come funziona la sala ascolto (archivio digitale delle intercettazioni)? Partiamo dalla logistica: la sala nasce da uno spazio ricavato dall'Arengario, si accede dalla piazza coperta del Tribunale, dal lato che ospita il Tribunale del Riesame. C'è un desk che accoglie gli avvocati che vorranno fare richiesta di consultazione, che saranno chiamati ad indicare il fascicolo di riferimento, mostrando anche la nomina da parte del cliente. Sarà necessario depositare in un armadietto cellulari, computer e ogni genere di supporto informatico, fino a sedersi dinanzi al monitor del computer, dove (con una password che verrà consegnata all'ingresso), avrà inizio la scansione dei filmati o delle captazioni. A partire da questo momento, il legale potrà riscontrare la presenza di fonìe o immagini che possono essere utili alla sua difesa. Ma cosa accade quando viene individuata una conversazione ritenuta inizialmente non pertinente dal pm, ma importante per la difesa? Si può fare richiesta al pm di renderla utilizzabile, di trascriverla e depositarla agli atti. Una richiesta che potrebbe essere non condivisa dalla Procura, dando inizio a un confronto con le parti dinanzi al gip nel corso di una udienza camerale. E l'ultima parola spetterà al giudice. Spiega l'avvocato, segretario della camera penale guidata dal presidente Ermanno Carnevale: «Va innanzitutto fatto un plauso all'organizzazione di questo ufficio, tra i primi grandi uffici ad adeguarsi al nuovo dettato normativo. È la conferma degli sforzi compiuti dal procuratore Melillo per rendere efficiente la Procura di Napoli. Tecnicamente questa riforma consente maggiore trasparenza nella gestione dei dati sensibili, ma anche una stretta sui dati personali e sulla tutela della privacy. Si percepisce però una sproporzione delle forze in campo, dal momento che sobbarcarsi a giornate intere di ascolto non è un impegno di poco conto per uno studio legale. Si rischia un processo selettivo sotto il profilo economico, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo affrontando, dal momento che non tutti saranno in grado di sostenere i costi di lunghe giornate di ascolto o di visioni di atti».

Dello stesso avviso l'avvocato Mario Fortunato, componente della camera penale: «Si tratta di una pagina nuova, trovo giusto che il Legislatore si sia posto problema di tutelare la privacy, anche se si rischia di creare un ulteriore ostacolo per le indagini difensive. Parlo di costi, aggravi e tempi del processo, dal momento che prima di questa riforma era possibile dare una scorsa alla copia del brogliaccio all'interno del proprio studio».

