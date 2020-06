Napoli, interdittiva antimafia per una ditta di Sant'Agnello: gestiva cantieri edili in tutta Italia

Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha notificato una interdittiva antimafia a una società per azioni con sede a Sant'Agnello e impegnata nella costruzione di edifici residenziali e non in diverse città d'Italia, compresi due cantieri a Ravenna della pubblica amministrazione. Motivo quest'ultimo che ha spinto il sindaco della città romagnola Michele de Pascale in una nota, per «dovere di trasparenza», a dare notizia dell'arrivo della comunicazione in tal senso assicurando «il principio di piena legalità e rispetto delle leggi speciali» e «fornendo la più ampia collaborazione alla competente prefettura» © RIPRODUZIONE RISERVATA