Interdittive antimafia, il Tar boccia i ricorsi delle ditte dei Cesarano

Il tribunale amministrativo regionale ha respinto i ricorsi delle ditte riconducibili alla famiglia Cesarano, leader nel settore delle onoranze funebri, proposti contro le interdittive antimafia disposte dalla prefettura di Napoli nei mesi scorsi. Ricorso respinto (nel merito) per le ditte Eredi Cesarano e Impresa funebre Cesarano e per la ditta La Fenice (ricorso inammissibile).



Le tre aziende operano prevalentemente in provincia di Napoli. Eredi Cesarano e La Fenice nell'hinterland giuglianese e flegreo (Marano, Quarto, Giugliano, Qualiano, Calvizzano, Bacoli), mentre l'Impresa funebre Cesarano nell'area stabiese. Le aziende colpite dai provvidimenti interdittivi, confermati anche in sede di Tar, non possono operare su tutto il territorio nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA