«Quando mi rispondono che non possono concedermi il mutuo perché ho un contratto di lavoro precario, mi sento umiliato. Ed è frustrante per me e per la mia famiglia». Fabio Lodato, 42 anni, sposato con quattro figli, è un somministrato con contratto a staff leasing in una importante azienda di tabacchi a Cava dei Tirreni. Anche lui, come gli altri che hanno portato la loro testimonianza nel corso dell'iniziativa della Uil a San Giovanni, fa parte del lungo elenco di precari tra i 30 e i 40 anni nel nostro Paese. «Vogliamo provare a fermare questo declino dei diritti - ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania - con un'iniziativa più forte. Vogliamo coniugare la lotta al precariato con il contrasto all'autonomia differenziata».

Fabio, come si fa a sopravvivere con una famiglia numerosa a carico come la sua?

«Con grandissimi sacrifici ogni giorno. Ho quattro figlie di 20, 18, 6 e 2 anni ed è dura andare avanti».

Sua moglie lavora?

«Non può, perché già io sono precario ma lei vive una condizione peggiore, dato che le offrono lavori pagati tra i 20 e i 30 euro al giorno. Una badante me ne costerebbe 40, preferisco allora che le nostre figlie siano accudite dalla madre».

Qual è la sua figura professionale in azienda?

«Sono un operatore di macchine confezionatrici di sigari».

Come si fa a vivere con l'idea di un futuro incerto per un intero nucleo familiare?

«Ormai è tutto in simbiosi con la famiglia, ogni cosa si fa per migliorare la nostra qualità di vita quotidiana e dare loro un futuro migliore. Altrimenti che senso ha fare sacrifici?».

Qual è la difficoltà maggiore che lei vive?

«Da un anno e mezzo sto girando tra gli uffici di ben undici istituti di credito per accedere a un mutuo per poter acquistare casa. Una sicurezza che vorrei dare alle mie figlie. Ho addirittura messo un'ipoteca sull'appartamento di mia madre. Ma tutti alla fine mi hanno dato la stessa risposta».

Quale?

«"Lei è un ottimo pagatore, non è un problema di reddito. Ma il suo tipo di contratto". Risulta che da cinque anni lavoro a tempo indeterminato full time, che sono un dipendente non aziendale ma dell'agenzia interinale, che oggi esiste e domani chissà. Con queste risposte mi sento sempre più umiliato».

Qual è il suo tipo di contratto?

«Staff leasing a tempo indeterminato, ma con l'agenzia interinale».

Senza alcuna prospettiva di assunzione dunque?

«Di fatto no. La Uil sta combattendo per me da nove anni. Purtroppo il Decreto dignità del 2018 che doveva contrastare la lotta al precariato, ci ha dato piuttosto "indignità"».

A chi va il suo appello?

«Al Governo, a chi è al potere. Un lavoratore più di alzarsi la mattina e andare a lavorare, con la speranza che l'azienda non dica che ha un calo di produzione, chiami le agenzie interinali e loro ci dicano che dobbiamo rimanere a casa, non può fare altro. Se l'agenzia mi chiama, mi fa un concordato e mi liquida io che faccio? Resto a casa a 43 anni con quattro figli?».