Interporto di Nola, inaugura lo «Spazio lavoro»

Giovedì 8 novembre alle ore 10 all'interporto di Nola sarà inaugurato lo Spazio Lavoro. Nell'ottica di riorganizzare e potenziare i centri per l'impiego della Campania, con logiche di prossimità alle richieste di una utenza sempre più eterogenea, la nostra Regione, dichiara L’ assessore Sonia Palmeri, mira alla creazione di punti per il lavoro specialistici, che uniti agli attuali centri per l'impiego, rafforzino il link con il tessuto produttivo della nostra Regione.



La Campania, prosegue l’ assessore Palmeri, ha avviato da giugno 2018 il potenziamento dei centri per l'impiego, assumendo 561 dipendenti ex provinciali ed ha stanziato 16,5 milioni di euro per investimenti tecnologici, formazione personale e sviluppo reti informatiche. Ciò in quanto ancora nulla è stato né deciso né avviato dall'attuale Governo. L interporto di Nola e’ una delle realtà produttive più importanti della nostra regione. Occupa una superficie di 3 milioni di m2 e ospita più di 200 aziende, per circa 3000 addetti. Insieme al CIS, che è il polo commerciale contiguo all’ interporto, si arriva a un totale di più di 600 aziende con oltre 6500 addetti. Si tratta quindi di un distretto industriale del terziario avanzato dove si integrano tutte le fasi della filiera logistica/distributiva ed ogni tipo di servizio, da quelli ai trasporti, ai servizi di sistema e i servizi alle aziende e alle persone. Il giro d’ affari delle aziende ospitate rappresenta circa il 12% del PIL regionale così come certificato dalla Banca d’Italia. Nello specifico saranno assicurati i servizi specialistici di consulenza sui principali programmi di politiche attive del lavoro nazionali e regionali, di promozione e consulenza su forme contrattuali, incentivi e credito agevolato finalizzati all’occupazione, inoltre la rilevazione dei fabbisogni formativi e occupazionali, la promozione e l'attivazione di ogni forma di tirocini. Una cura particolare sarà dedicata alla consulenza in materia di inserimento lavorativo delle categorie protette tema ed alla creazione d'impresa.



Nell’occasione sarà distribuita la guida pratica alle assunzioni dei disabili, primo esempio del genere in Italia di strumento agile che accompagna i datori di lavoro all'assolvimento dell'obbligo senza incorrere in sanzioni. L’ iniziativa dell’apertura dello SPAZIO LAVORO della Regione Campania è stata possibile anche grazie alla sinergia e collaborazione istituzionale con il Presidente Gargiulo dell’ interporto di Nola, che ha messo a disposizione gratuitamente locali ed attrezzature, in cui presteranno servizio dipendenti dei centri per l'impiego.

Martedì 6 Novembre 2018, 16:37

