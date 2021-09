Interruzione elettricità negli impianti, in 7 comuni del Nolano mancherà l'acqua

La Gori annuncia disagi in 7 comuni del Nolano a causa di una interruzione della fornitura di energia elettrica gli impianti da parte della società Enel Distribuzione. Sono previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica nei comuni di Casamarciano, Comiziano (intero territorio comunale), Cicciano (località Sasso, via Sandro Pertini e tutte le relative traverse), Liveri (via Livardi. e tutte le relative traverse), Nola (via Abate Minichini, via Castel Cicala, via dei Mille e tutte le relative traverse), Roccarainola (via Capolongo, via Madonnelle, via Meirana, via Nenni, via Rivo Maggiore e tutte le relative traverse) e Tufino (intero territorio comunale) dalle ore 20 del 4 ottobre fino alle 5 del 5 ottobre. L’erogazione idrica, salvo imprevisti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle 5 dello stesso giorno. La Gori segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua.

