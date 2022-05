Castellammare, parte la pulizia delle spiagge su tutto il litorale

Questa mattina è partito l’intervento di pulizia degli arenili di Castellammare. Un’opera partita dalla spiaggia in corrispondenza del lungomare, ma che proseguirà fino a Marina di Stabia. In tutto oltre quattro chilometri di spiaggia che saranno completamente ripuliti dai rifiuti «restituiti» dal mare e che si sono depositati sugli arenili.

Questo permetterà ai bagnanti di godere della propria spiaggia in vista della stagione estiva. Quest’anno gli stabiesi torneranno ad appropriarsi, non solo del litorale grazie alla radicale pulizia in atto, ma anche del mare di via De Gasperi recentemente ritornato balneabile.

L’intervento è a cura della Due A Tecnology, società che gestisce i servizi di igiene urbana sul territorio stabiese, mediante personale specializzato e attrezzature idonee dotate di un cestello capace di filtrare i rifiuti e restituire la sabbia «depurata».

I lavori proseguiranno ancora per una settimana, proprio per permettere una radicale pulizia di tutta la fascia costiera, dalla villa comunale al litorale di via De Gasperi.