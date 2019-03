Le lacrime della mamma di Fortuna, ammazzata dal marito: «Segregata da due anni, a noi i bimbi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 10 Marzo 2019, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2019 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rivoglio Fortuna con me, almeno da morta». Patrizia piange e cerca di raccogliere le forze quando parla della figlia, uccisa e strappata alla vita dal marito. Con lei c'è Salvatore, il papà della giovane donna. Dal giorno del femminicidio, nella piccola casa nel cuore della Sanità, è un via vai di parenti, amici e conoscenti: un bacio, un abbraccio, una preghiera. Tutti vogliono essere vicini ai genitori di Fortuna, nata e cresciuta in quel quartiere prima di trasferirsi a vivere Miano con l'uomo che l'avrebbe uccisa.«Negli ultimi due anni non eravamo riusciti a vederla, e neanche a sentirla al telefono - spiegano i genitori - l'aveva isolato e ogni volta che abbiamo cercato di contattarla lui ce lo ha impedito». Adesso che Fortuna non c'è più, i ricordi tornano alla mente: «Si erano conosciuti grazie ad alcuni amici in comune, dopo due anni di fidanzamento decisero di sposarsi. Vincenzo sembrava l'uomo perfetto - spiega mamma Patrizia tra le lacrime con il passare del tempo avevamo notato che Fortuna poteva frequentarci solo in sua presenza e persino i nostri nipoti non potevano rimanere soli con i cuginetti, ma lei continuava a dire che andava tutto bene».