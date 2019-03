Calciatore ucciso, l'appello di Francesca: «Giustizia per mio fratello, era pulito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Marzo 2019, 09:00

Francesca Perinelli ha 20 anni, un grande dolore, un marchio che qualcuno ha tentato di attaccare addosso ma non le appartiene, e un forte desiderio di giustizia. «Non vendetta», spiega. Quella ha già ucciso il suo Raffaele. «Chiedo giustizia nel processo contro chi ha ucciso mio fratello». E per questo ha deciso di scrivere una lettera ai magistrati che si occuperanno del processo, fissato per il 12 aprile, e di organizzare una partita di calcio che si terrà domenica 7 aprile, nel campo Arci di Scampia. Francesca racconta la sua storia, le paure, le speranze. Suo fratello Raffaele fu ucciso il 6 ottobre 2018, con una coltellata al cuore inferta da un giovane del suo stesso quartiere, Miano, una settimana dopo un banale diverbio in discoteca. Del delitto è accusato Alfredo Galasso che ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Francesca Perinelli, con la mamma, si è costituita parte civile assistita dall'avvocato Enrico Di Finizio.«L'ho fatto pensando ai casi in cui la giustizia appare ingiusta, come per il caso Vannini. Ho scritto per arrivare al cuore dei giudici e chiedere una giustizia equa. Mi aspetto una condanna che non conceda troppi sconti o benefici a chi ha ucciso mio fratello. E spero in una sentenza che riabiliti finalmente la memoria di Raffaele e della mia famiglia».