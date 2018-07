La linea di Toninelli: «Sugli abusi niente sconti ma sostegni al reddito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 7 Luglio 2018, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bisogna riqualificare il tessuto urbanistico gradualmente, ma senza cedimenti e incertezze». Ventiquattr'ore fa la Consulta ha bocciato il principio di abusivismo di necessità alla base della legge 17 della regione Campania e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli guarda a un modello per sconfiggere il fenomeno che sia un mix di incentivi alle famiglie più deboli, un migliore uso del suolo e tanta tecnologia come la banca dati nazionale per censire il patrimonio di edilizia pubblica.«La Consulta ribadisce un principio ineccepibile: gli immobili abusivi, nella generalità dei casi, vanno abbattuti. E il fatto che entrino nel patrimonio dei Comuni non può diventare un escamotage per mantenere lo status quo a scapito dell'ordinato assetto del territorio o della difesa del paesaggio o, peggio ancora, del contrasto al dissesto idrogeologico».«Per questo possiamo sostenere il reddito di chi non può trovare casa a prezzi di mercato e riattivare le politiche abitative, che troppo a lungo sono finite in un cassetto».