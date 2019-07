La verità dell'avvocato della camorra: «Cutolo un pentito? Ha sempre detto no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Luglio 2019, 08:00

Più magistrati hanno tentato di convincere Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova camorra organizzata, a diventare collaboratore di giustizia. «Su questo, non c'è dubbio, ma credo non abbia mai avuto realmente intenzione di accettare quelle proposte» dice Paolo Trofino, per anni difensore storico di Cutolo in più processi. Eppure, nel 1994, dodici anni dopo le trattative Stato-Br-camorra sul rapimento dell'assessore regionale Dc, Ciro Cirillo, i tentativi di convincere Cutolo sembravano vicini ad una conclusione positiva.