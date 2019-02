Intesa anti-concorrenza Radiotaxi Napoli, l'Antitrust apre l'istruttoria

Martedì 19 Febbraio 2019, 17:41

L'Antitrust ha avviato, a seguito delle segnalazioni ricevute dalle società DigiTaxi e Mytaxi Italia, un procedimento istruttorio per possibile intesa restrittiva della concorrenza nei confronti delle quattro imprese di gestione del servizio radiotaxi a Napoli, ossia Consortaxi, Taxi Napoli, Radio Taxi Partenope e Desa Radiotaxi (nota sul mercato come «La570»), cui aderiscono oltre l'80% dei tassisti attivi a Napoli. Lo si legge in una nota sul sito dell'Autorità. Il procedimento riguarda un presunto accordo anticoncorrenziale tra i 4 gestori di radiotaxi, teso a ostacolare l'ingresso di piattaforme concorrenti - come DigiTaxi e Mytaxi - nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio nel Comune di Napoli. Nello specifico, i quattro operatori di radiotaxi avrebbero definito e formalizzato una strategia comune consistente nel vietare ai tassisti aderenti di utilizzare applicazioni diverse da quella adottata dal radiotaxi di appartenenza.Conseguentemente, prosegue l'Antitrust nella nota, le imprese avrebbero comunicato ai tassisti l'impossibilità di utilizzare congiuntamente i servizi del radiotaxi e quelli di altre piattaforme innovative, imponendo loro di rinunciare ad usare queste ultime, pena la disdetta del contratto di servizio. L'intesa ipotizzata appare finalizzata al mantenimento della posizione detenuta da ciascuna impresa sul mercato e alla creazione di un fronte comune per impedire l'entrata sul mercato dei concorrenti che operano secondo un modello di piattaforma «aperta». Poiché i comportamenti dei quattro gestori di radiotaxi napoletani «appaiono idonei a determinare il rischio di un danno grave ed irreparabile della concorrenza», l'Autorità ha contestualmente avviato un procedimento cautelare per valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura provvisoria, volta a impedire che proseguano le condotte attribuibili alle suddette imprese. Nella giornata del 19 febbraio 2019 i funzionari dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno eseguito le ispezioni nelle sedi della imprese interessate, parti del procedimento, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell'accertamento.