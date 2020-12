Pizzo Lungo di Capri intitolato a Monika Mann, la figlia di Thomas: è uno dei belvedere più suggestivi dell'isola

Cambia nome il belvedere di Pizzo Lungo che sarà intitolato a Monika Mann, la figlia del grande scrittore che visse in quella zona dell’isola per oltre 30 anni. Ieri mattina il Consiglio Comunale di Capri ha votato all’unanimità l’acquisizione del Belvedere di Pizzo Lungo. La procedura per l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area e dei terreni limitrofi è partita annettendo il passaggio formale dell’intera area tra i beni immobili del Comune di Capri. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Capri che al termine della firma, effettuata con il rappresentante della Direzione Regionale Campania dell’agenzia del demanio Pierpaolo Russo, ha dichiarato: ”Questa acquisizione è la prima di una serie di proprietà del Demanio che si trovano sul territorio del Comune di Capri per le quali l’Amministrazione Comunale vorrebbe procedere all’acquisto, come ad esempio la zona del fortino di epoca Napoleonica che si trova in località chiamata ‘Cannone’ sulla sommità del Porto Turistico. L’Ente Pubblico ha un diritto di prelazione, che vorremmo esercitare mettendo i necessari fondi per acquisire al patrimonio comunale questo ed altri luoghi di particolare pregio naturalistico nell’ottica di un rilancio della nostra offerta turistica. E infine – ha concluso il Sindaco - Proporrò al Consiglio Comunale di intitolare il Belvedere del Pizzo Lungo a Monika Mann, figlia dello scrittore tedesco e premio Nobel per la letteratura Thomas Mann, che dal 1953 al 1985 si stabilì a Capri, dove visse per oltre trent'anni una romantica storia d’amore con il pescatore Antonio Spadaro a Villa Monacone, affacciata sui Faraglioni”.

