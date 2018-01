CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 5 Gennaio 2018, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Invalidità civile, in Campania si ritorna indietro ed è scontro tra Inps, Regione e Asl. Il caos prossimo venturo, secondo i sindacati, riguarderà principalmente i cittadini che saranno costretti a fare avanti e indietro tra gli sportelli di Inps e Asl alla ricerca delle proprie domande. La patata bollente è nelle mani del presidente della Regione, De Luca, già alle prese con i problemi del settore sanità, tra partenza a rilento dell'Ospedale del mare, le vicende cicliche di falsa invalidità e la governance dei vertici delle Asl. La Regione Campania, infatti, non ha sottoscritto la nuova convenzione CIC (Convenzione invalidità civile) che demanda nelle province di Avellino, Caserta, Salerno e Benevento completamente alle commissioni mediche dell'Inps le visite per l'accertamento della invalidità civile e la concessione di tutti i benefici economici ad essa collegati. Questo modello organizzativo fu voluto e sperimentato per la prima volta ad Avellino nel luglio 2013 (poi esteso alle province di Salerno, Caserta e Benevento e preso a modello da altre venti province italiane) dall'allora direttrice regionale dell'Inps Maria Grazia Sampietro. Napoli era sempre in procinto di adeguarsi alla procedura per smaltire un enorme arretrato e dimezzare i tempi di attesa ma con l'istituzione dell'Area Metropolitana e lo sdoppiamento della direzione regionale, tutto si è arenato.Proprio per Napoli si sperava che questo potesse essere l'anno buono. Ed invece anche nelle altre quattro province si fa un balzo indietro. Alla base della decisione di non rinnovare la convenzione c'è la richiesta avanzata dall'Inps di vedere riconosciuto all'ente la somma di 40 euro a visita: un prezzo ritenuto troppo alto dalle Asl campane che sono ancora alle prese con i propri disavanzi. Questa fase di stallo avrà però conseguenze gravi per i cittadini e, soprattutto, per gli anziani. Infatti, con la convenzione in atto i tempi di evasione delle pratiche si erano dimezzati e l'intero procedimento informatizzato, tanto da consentire al cittadino di vedersi recapitare a casa il verbale in meno di tre mesi dalla domanda.r. c.