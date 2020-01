Napoli: rimasto invalido al 100% dopo un intervento, muore prima di avere giustizia

Non ce l'ha fatta ad avere giustizia Antonio Ambrosio, ex direttore di banca napoletano diventato, secondo quanta fa sapere la sua famiglia attraverso l'avvocato, invalido civile al 100% dopo essere stato vittima di un presunto caso di malasanità, come denunciato alla magistratura dalla moglie e figlio.

«Il decesso è sopraggiunto dopo le lesioni subite e dopo tante sofferenze causate dalle terapie e dagli interventi necessari alla sopravvivenza», fa sapere l'avvocato Angelo Pisani, incaricato prima da Ambrosio e adesso dai suoi eredi di difenderli nel processo. Il processo a carico dei presunti responsabili è ancora in fase istruttoria e di accertamento medico legale, in relazione alle responsabilità sanitarie. «Un procedimento - sottolinea Pisani - che oramai può servire solo come precedente affinché negli ospedali i pazienti non siano trattati come numeri e vi sia maggiore attenzione e umanità».

Il calvario di Ambrosio inizia il 31 luglio 2015, giorno in cui gli viene operato per un tumore, precisamente un adenocarcinoma al colon, nell'ospedale Cardarelli di Napoli. ​ «Durante l'intervento eseguito in laparoscopia, - fa sapere l'avvocato Pisani - gli venne lesionato l'uretere sinistro e il peritoneo. Dopo 48 ore Ambrosio finisce nuovamente in chirurgia d'urgenza per un'altra operazione. Rimane ricoverato per ben 48 giorni. Poi ne seguono altri tre, rispettivamente di 45, 45 e 57 giorni e tanti altre corse al pronto soccorso per le continue emergenze».

