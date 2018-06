Investì e uccise il rivale, torna a fare il pizzaiolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Giugno 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 09:50

Potrà tornare a fare il pizzaiolo, provando a rifarsi una vita appena due anni dopo aver investito e ucciso il suo presunto rivale in amore. Meno di due anni dopo il suo arresto, dopo aver avuto un comportamento impeccabile ed esemplare, andrà ai domiciliari Antonio Acampora, 47 anni, un mese fa condannato a dieci anni di reclusione per omicidio volontario. Certo non potrà farlo nella sua Agerola, dove viveva fino al 25 ottobre 2016, giorno in cui il piede destro pigiò sull'acceleratore e investì Gennaro Medaglia, il 58enne geometra del Comune di Agerola, conosciuto da tutti come Rino, investendolo e uccidendolo.Acampora, assistito dall'avvocato Francesco Attanasio, ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari in Friuli. Il provvedimento è stato emesso dal gip Giovanni de Angelis, a chiusura del processo di primo di grado. Il 47enne è andato a casa di alcuni parenti e, di sera, ha ottenuto anche un permesso speciale per tornare al suo lavoro. Sarà di nuovo in una pizzeria, in provincia di Udine. «Potrà seguire un percorso di recupero vero, potrà provare a rifarsi una vita» spiega il suo legale. A fine maggio, lo stesso giudice per l'udienza preliminare aveva emesso la sentenza di condanna per Acampora, colpevole di omicidio volontario. Incensurato fino a quel momento, collaborativo fin dai primi istanti, il 47enne non ha mai formalmente confessato l'omicidio, ma non si è mai sottratto agli accertamenti investigativi. Le prove nei suoi confronti sono apparse schiaccianti fin dal primo momento e la Procura di Torre Annunziata sostituto procuratore Mariangela Magariello ha subito escluso la premeditazione dell'omicidio.