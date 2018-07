Investì e uccise presunti rapinatori: condannato a 8 anni e otto mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 2 Luglio 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2018 09:50

Hanno valutato l’attenuante della provocazione: quella rapina subita mentre era in un momento di intimità assieme alla compagna, nel cuore di una notte d’estate, lì all’interno della propria Smart. E hanno livellato la condanna per il duplice omicidio di Alessandro Riccio e Emanuele Scarallo (rispettivamente di 17 e 18 anni), i due presunti rapinatori nella zona del Virgiliano: otto anni e otto mesi a carico di Leonardo Mirti, l’investitore di Posillipo, l’uomo che avrebbe lanciato la propria Smart per speronare i due presunti rapinatori, nel corso di un drammatico inseguimento ripreso da una telecamera di una salumeria lungo via Posillipo.Ricordate quelle immagini? Lo scooter in fuga, la Smart che fa saltare come birilli i due passeggeri, i paletti divelti, i corpi dei due presunti malviventi che rovinano senza vita sui sampietrini di via Posillipo. Era la notte tra il nove e il dieci agosto del 2013, la classica storiaccia estiva in una città deserta. Cinque anni dopo, c’è una sentenza che chiude (salvo un appello delle parti) il caso: otto anni e otto mesi per duplice omicidio volontario sulla scorta delle indicazioni che due anni fa vennero dettate dalla Corte di Cassazione.