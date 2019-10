«Investi nel tuo futuro»: premiati 20 alunni in Campania

Investi nel tuo futuro

, questo è l’obiettivo che ha animato i 20 allievi della seconda edizione del percorso formativo Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecnico superiore cuoco per la ristorazione, la valorizzazione della tradizione enogastronomica, dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche ed etniche” promosso dall’Assessorato alla Formazione della Regione Campania e realizzato dall’Ente di formazione Trotta&Trotta. IFTS è un canale formativo integrato (realizzato in collaborazione tra Scuola, Università, Impresa, Agenzie Formative) per la formazione di Tecnici Specializzati, figure professionali a livello post-secondario, rispondenti alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato. Dopo il successo della prima edizione che ha visto 19 nuovi giovani cuochi proporsi con successo in un mercato del lavoro molto dinamico e ricettivo per questo tipo di figura professionale, anche la seconda edizione si avvia alla sua conclusione bissando il successo dello scorso anno. Venerdì 18 ottobre a partire dalle ore 19.00 presso il Refettorio del Convitto Nazionale T. Tasso di Salerno alla Presenza dell’Assessore alla formazione della regione Campania Chiara Marciani, saranno presentati i protagonisti del percorso formativo: gli allievi, le loro esperienze, le loro aspettative e saranno realizzate le loro creazioni e le loro specialità culinarie.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 11:34

