Investimento a Priverno: completamente bloccata la linea Roma-Napoli

Sabato 13 Ottobre 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2018 09:02

Ennesimo investimento sulla linea ferroviaria Roma-Napoli. L'episodio, dai contorni ancora da chiarire, questa mattina alle 7 presso la stazione di Priverno.Completamente paralizzata la circolazione ferroviaria in attesa dell'arrivo del medico legale.“Dalle ore 7 – ha annunciato l'altoparlante ai numerosi viaggiatori rimasti bloccati - il traffico ferroviario nella stazione di Priverno Fossanova è sospeso per l’investimento di una persona. Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario, treni a lunga percorrenza deviati via Cassino. I treni da e per Formia, Minturno, Villa Literno, Napoli potranno subire ritardi fino a 120 minuti, variazioni o cancellazioni” .