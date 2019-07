Venerdì 12 Luglio 2019, 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta Lucia Noviello, la donna investita dieci giorni fa a Marano da una Fiat Punto (non assicurata) nei pressi di un noto ristorante di via San Rocco. La donna, in un primo momento trasportata all'ospedale di Giugliano, fu poi trasferita d'urgenza al Cardarelli. E' spirata ieri sera dopo dodici giorni di agonia. L'investitore, residente a Marano, fu stato sottoposto al test alcolemico e tossicologico. Nell'auto che investì Lucia c'erano anche due bambini piccoli, entrambi figli dell'investitore. La vittima viveva in via Unione Sovietica. Il magistrato che segue il caso ha disposto l'esame autoptico sul corpo della donna.